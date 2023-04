Paura a Felino, auto contro un palo nella notte: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte a Felino, in via Nello Venturini. Un'auto è finita contro un palo poco dopo le ore 2 della nottata tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile. Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo, che si è poi schiantato. Sul posto i soccorritori del 118, la Pubblica Assistenza di Collecchio, Felino e Sala Baganza, e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente dell'auto ha riportato traumi in varie parti del corpo ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.