Nella mattinata di martedì, 23 maggio poco dopo le 7:30, si è verificato un incidente a Felino. Un'auto e uno scooter, per motivi ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente del due ruote, trasportato al Pronto Soccorso di Parma per ferite di media gravità. Sul posto l'ambulanza del 118.

IN AGGIORNAMENTO