Schianto frontale tra auto e furgone a Felino: due feriti gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 18 maggio, a Felino. Per cause in corso di accertamento un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, in corrispondenza della rotonda tra via Pedemontana e via Montali. Erano da poco passate le 9.30 quando i due mezzi sono venuti a contatto.

L'allarme è scattato da subito e in pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 con l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Collecchio, Sala Baganza e Felino e l'automedica. Due persone, che si trovavano all'interno dei veicoli, sono rimaste ferite. Entrambe sono state portate a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore.

Una delle due ha riportato ferite particolarmente gravi mentre il secondo ferito ha riportato traumi di media gravità. Sul posto anche la polizia locale dell'Unione Pedemontana Parmense che ha effettuato i rilievi previsti per legge.