Brutto incidente a Fidenza nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre. Coinvolto una ragazza di 14 anni, che per cause ancora in corso d'accertamento cade con il suo monopattino e impatta violentemente al suolo. Sul posto l'ambulanza del 118 - l'automedica di Fidenza e l'ambulanza di Noceto - che presta i primi soccorsi alla giovane 14enne, ricoverata n ferite gravi al Pronto Soccorso di Parma.