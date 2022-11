Tragedia a Parola, auto si schianta contro un albero in via Emilia: muore 26enne

Gravissimo incidente stradale lungo la via Emilia poco dopo Fidenza, all'altezza di Parola di Fontanellato. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro un albero poco dopo le ore 23 di sabato 12 novembre poco dopo Fidenza in direzione Parma.

L'impatto del veicolo contro l'albero è stato violentissimo e per il conducente, un giovane di 26 anni, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo per le ferite riportate. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Fidenza e l'automedica della Croce Rossa di Fidenza. Sul posto anche I vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'autovelox, poco dopo l'ex Havana Club in direzione Parma. La via Emilia è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per alcune ore dopo lo schianto.

IN AGGIORNAMENTO