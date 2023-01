Fidenza, scontro tra auto e bici in via Gobetti: ciclista ferito in ospedale

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di martedì 17 gennaio. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta si sono scontrate all'altezza di via Goberti a Fidenza. Secondo le prime informazioni il ciclista sarebbe caduto dalla bici sull'asfalto, procurandosi alcune ferite. Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il ferito, che ha riportato traumi in varie parti del corpo, è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Le sue condizioni sarebbero di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita.