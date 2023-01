Fidenza, scontro tra due auto in strada Lodesana: marito e moglie in ospedale

Grave incidente stradale alle ore 12.20 di giovedì 19 gennaio lungo strada Lodesana a Fidenza. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate violentemente. In conseguenza dello scontro due persone - marito e moglie anziani - sono rimasti feriti con contusioni di media gravità. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza infermieristica di Fidenza, i vigili del fuoco e la polizia locale.

I due feriti sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti e non si trovano in pericolo di vita. Gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno gestito il traffico in zona. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio di ingresso dell'Ospedale di Vaio: secondo le prime informazioni potrebbe essersi trattato di uno scontro frontale.

