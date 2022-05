Fidenza, scontro auto-scooter nel quartiere artigianale la Bionda: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 25 maggio, nel quartiere artigianale La Bionda a Fidenza. Per cause in corso di accertamento un'auto ed uno scooter si sono scontrati mentre si trovavano all'interno dell'area in cui sono presenti diverse aziende. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza infermieristica di Fidenza che hanno prestato le prime cure al ferito. Il conducente dello scooter, che avrebbe riportato una trauma costale, è stato trasportato all'ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.