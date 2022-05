Fidenza, cade con la moto in via Magnani: motociclista ferito in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 19 maggio, a Fidenza nella zona di via Magnani. Per cause in corso di accertamento un motociclista è caduto mentre stava percorrendo la strada, in corrispondenza di un incrocio. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non si trova in pericolo di vita.