Fidenza, cade in scooter in via Emilia: conducente ferito in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio, a Fidenza tra la via Emilia e via Pier Paolo Pasolini. Per cause in corso di accertamento una persona, che si trovava a bordo del suo scooter, ha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa in un impatto con l'asfalto. In seguito alla caduta il conducente è rimasto ferito, riportando contusioni e traumi di media gravità. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza.