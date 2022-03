Fidenza, ciclista investita davanti all'ospedale di Vaio: è grave

Verso le ore 12.30 di oggi, mercoledì 30 marzo, una ciclista è stata investita da un'auto mentre stava percorrendo la strada di fronte all'ospedale di Vaio di Fidenza, ii via Don Enrico Tincati. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata sbalzata per dieci metri dopo l'urto con il veicolo. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è arrivata l'ambulanza infermieristica di Fidenza, oltre ad una pattuglia della polizia. Gli operatori hanno prestato le prime cure alla ciclista per poi trasportarla al vicino ospedale. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un forte trauma cranico e contusioni in varie parti del corpo.