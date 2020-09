Paura a Fidenza, auto si ribalta a Coduro: conducente trasportato con l'elisoccorso al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di martedì 22 settembre. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata mentre stava percorrendo la provinciale 71 di Coduro, in corrispondenza della località Santa Margherita. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, urtando anche una seconda auto.

Il conducente è rimasto gravemente ferito: sul posto sono arrivati, in pochi attimi, l'ambulanza infermieristica di Fidenza, i Vigili del Fuoco di Fidenza, l'elisoccorso e la polizia Locale di Fidenza. Il conducente è stato trasportato con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni la Volkswagen avrebbe iniziato a sbandare e poi si sarebbe ribaltata, scontrandosi poi con l'Audi bianca. Nessuna delle persone che era a bordo dell'Audi è rimasta ferita.