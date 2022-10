Scontro tra due auto a Fidenza, una si ribalta: conducente portato in ospedale

Verso le ore 13 di lunedì 17 ottobre si è verificato un incidente stradale in centro a Fidenza, all'incrocio tra via XIV Maggio e via Borghesi. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Uno dei due veicoli, in seguito all'impatto, si è ribaltato. Secondo le prime informazioni le due auto si sarebbero scontrate lateralmente: in seguito all'impatto una delle due si sarebbe ribaltata.

Il conducente del mezzo ha riportato alcune ferite, fortunatamente lievi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, in particolare l'ambulanza infermieristica di Salsomaggiore Terme. Sul posto anche la poliza locale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. L'uomo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti medici.

IN AGGIORNAMENTO