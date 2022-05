Fidenza, schianto frontale tra due auto in via Trento: cinque feriti, due gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 16 maggio, in via Trento a Fidenza, nei pressi della piscina. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente, poco prima delle ore 8. Secondo le prime informazioni cinque persone, che si trovavano all'interno dei due veicoli, sono rimaste ferite. Mentre tre di loro hanno riportato ferite lievi per gli altri due ci sono state conseguenze serie.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica di Fidenza e l'automedica. I feriti sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza e al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Due persone hanno riportato gravi ferite e traumi in alcune parti del corpo. Fortunatamente non si trovano in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale di Fidenza che ha effettuato i rilievi previsti per legge e sta cercando di ricostruire le cause dello scontro.