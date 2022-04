Fidenza, pauroso schianto frontale tra due auto: tre feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato all'ora di pranzo di oggi, lunedì 4 aprile, a Fidenza lungo la strada che porta a Tabiano di Salsomaggiore Terme. Erano da poco passate le 12.45 quando, per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo strada Lodesana prima della rotonda per Tabiano, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento e i due mezzi sono stati completamente distrutti nella parte anteriore.

Tre persone sono rimaste ferite in modo grave: secondo le prime informazioni infatti avrebbero riportato traumi toracici e contusioni in varie parti del corpo. I soccorritori dell'ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza di Fidenza dell'ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore e dell'ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Verde di Noceto sono arrivate sul posto in pochi minuti.

Le tre persone ferite, che non si troverebbero in pericolo di vita, sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Vaio di Fidenza. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. Le auto, che hanno danni rilevanti nella parte anteriore, hanno infatti perso carburante. Gli operatori del 115 hanno riportato la situazione alla normalità. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.