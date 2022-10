Monopattino si schianta contro un'auto all'alba a Fidenza: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di lunedì 3 ottobre a Fidenza, in via XXIV Maggio. Per cause in corso di accertamento un'auto e un monopattino si sono scontrati, in corrispondenza di un incrocio. L'allarme è scattato verso le 6 e 40: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica di Fidenza e l'automedica. In conseguenza dello scontro la persona a bordo del monopattino è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi previsti per legge.

