Fidenza, incidente in tangenziale: coinvolti un'auto, un camion e un trattore. Tre feriti, uno è gravissimo

C'è un ferito gravissimo nell'incidente registrato pochi minuti fa a Fidenza. È stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'Ospedale di Parma. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante, un’auto ed un trattore e il traffico resta bloccato, in entrambe le direzioni di marcia, lungo la strada statale 9 “via Emilia” nei pressi del km 223,200 a Fidenza, in provincia di Parma.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, tre persone - di cui uno molto grave come scritto sopra - sono rimaste ferite. Per le altre due persone coinvolte nel terribile scontro ferite giudicate mediamente gravi. Una di queste è stata trasportata all'Ospedale di Parma, l'altra è ricoverata all'Ospedale d Vaio, a Fidenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. A prestare i soccorsi tre ambulanze, con il supporto di un'automedica e l'elisoccorso decollato da Parma.