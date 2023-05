Fidenza, pauroso frontale tra auto e camion in via Emilia: 38enne incastrato nell'abitacolo

Pauroso scontro frontale nel pomeriggio di lunedì 8 maggio lungo la via Emilia, nella zona di Rimale, nel comune di Fidenza. Erano da poco passate le ore 15.30 quando un'auto e un camion si sono scontrati violentemente mentre percorrevano la strada in direzioni opposte. Sul posto i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica e l'automedica di Fidenza.

Secondo le prime informazioni il conducente dell'auto sarebbe rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarlo dall'auto ed affidarlo ai sanitari. Sul posto anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

Le cause e la dinamica esatta dell'incidente sono in corso di ricostruzione. L'uomo avrebbe riportato contusioni in varie parti del corpo: portato all'Ospedale Di Vaio di Fidenza non sarebbe in pericolo di vita. In conseguenza dell'incidente si sono formate lunghe code lungo la via Emilia in entrambe le direzioni di marcia.

IN AGGIORNAMENTO