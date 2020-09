Fidenza, due auto si scontrano nella notte in via Pasolini: due feriti al Maggiore

Erano da poco passate le 2.30 di stanotte quando, per cause in corso di accertamento, due auto - che stavano percorrendo via Pasolini a Fidenza - si sono scontrate violentemente. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e l'automedica: dopo i primi interventi sul posto i due feriti, i conducenti delle due auto, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Uno dei due ha riportato ferite di media gravità mentre l'altro feriti lievi.

