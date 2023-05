Si schianta con la moto da cross: 39enne muore all'Ospedale Maggiore di Parma

E' morto nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma il 39enne Filippo Debbi, ricoverato l'8 maggio dopo un terribile incidente mentre si stava allenando a bordo della sua moto da cross nel crossodromo di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Le ferite riportate durante la caduta erano troppo gravi: il pilota, esperto di motocross, non ce l'ha fatta.

Nella mattinata dell'8 maggio, verso le ore 11, la pista di Castellarano era aperta per le prove libere. Filippo Debbi stava affrontando un salto quando ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, è caduto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ed è atterrato l'elisoccorso di Parma. Trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Maggiore in condizioni disperate. Filippo Debbi non ce l'ha fatta: lascia la compagna, un bimbo di tre anni, i genitori e il fratello.