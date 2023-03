Paura a Fognano, auto contro un palo: conducente incastrato tra le lamiere

Bruttissimo incidente all'altezza di Fognano, in via Cremonese intorno alle 8:30. Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate e una di queste ha finito la sua corsa contro un palo. Il conducente ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso. L'altro conducente non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasporto in Ospedale per gli accertamenti. Sul posto gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Lavoro anche per i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare il conducente incastrato nelle lamiere per fortuna senza tragiche conseguenze.