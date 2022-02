Auto fuori strada a Fontanellato: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, domenica 13 febbraio, a Fontanellato. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada mentre stava percorrendo via XVI Maggio. In seguito all'impatto il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli: il conducente avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo e sarebbe sotto osservazione nell'area codici rossi dell'ospedale.