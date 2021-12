Fontanellato, auto esce di strada e si ribalta: muore una donna

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 dicembre, a Berrettine di Fontanellato. Una donna è morta in seguito all'uscita di strada dell'auto che stava conducendo: il mezzo e si è poi ribaltato.

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 17: secondo le prime informazioni non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto gli operatori dell'ambulanza infermieristica di San Secondo, l'automedica di Fidenza, la polizia locale e i carabinieri di Fontanellato, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Per la donna non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Resta da ricostruire l'esatta dinamica dell'uscita di strada, che potrebbe essere avvenuta a causa della presenza di una fitta nebbia.