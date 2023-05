Fontanellato, scontro frontale tra due auto: tre feriti, uno grave

Incidente a Case Peschiera di Fontanellato, poco dopo le 17 di martedì, 9 maggio. Per cause ancora in corso d'accertamento due auto si sono scontrate sulla strada provinciale di Cannetolo. Un frontale nel quale risultano ferite tre persone. Uno di questi è in prognosi riservata, trasportato all'Ospedale Maggiore con l'elisoccorso. Gli altri due sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Uno di questi ha riportato ferite di media gravità. Sul posto sono intervenute l'automedica di Fidenza e l'ambulanza della Croce Rossa di Fontanellato.