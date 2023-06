Cade con il monopattino a Fontanellato: grave al Maggiore

Grave incidente stradale verso le ore 23 di sabato 3 giugno a Fontanellato. Secondo le prime informazioni il conducente di un monopattino avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, e sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto. L'incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli, è avvenuto in piazzale Vittorio Veneto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO