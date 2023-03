Pedone investito da un'auto all'alba a Fontanellato: grave in ospedale

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di lunedì 27 marzo a Fontanellato. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto poco prima delle ore 6.30 in via IV Novembre. La dinamica esatta dell'episodio non è ancora chiara. Il pedone è stato soccorso sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza in gravi condizioni di salute. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO