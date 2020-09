Fontanelle, pedone investito da un'auto e sbalzato sull'asfalto: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio del 29 settembre a Fontanelle di Roccabianca. Per cause in corso di accertamento un pedone, che si trovava in via Villa a Fontanelle, è stato travolto da un'auto, che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. In seguito al violento impatto il pedone è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 con l'ambulanza: dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo anche l'elisoccorso che ha trasportato poi il ferito al Pronto Soccorso. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi ma non si trova in pericolo di vita.

