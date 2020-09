Fornovo: ragazzino di 12 anni investito sulle strisce in via Solferino

Paura nella giornata di ieri, martedì 22 settembre a Fornovo, nei pressi della stazione ferroviaria. Per cause in corso di accertamento, infatti, un'auto ha investito un ragazzino di 12 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedoneli. L'urto è stato violento ed il bambino è finito a terra. Sul posto sono arrivati, in pochi attimi, i soccorritori del 118: ambulanza e automedica. Secondo le prime informazioni il 12enne, che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, non avrebbe avuto gravi conseguenze e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

