Respiccio di Fornovo, auto si schianta contro la cancellata di una casa: 22enne gravissimo al Maggiore

Grave incidente nella serata di venerdì 13 gennaio a Respiccio di Fornovo. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita contro la cancellata di un'abitazione poco prima delle ore 21.30. Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo, un ragazzo di 22 anni, in seguito al fortissimo impatto, sarebbe rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - la Croce Verde di Fornovo e i vigili del fuoco di Parma. I sanitari hanno trasportato d'urgenza il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del conducente sarebbero particolarmente gravi. Gli operatori del 115, arrivati sul posto con una squadra, hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. L'incidente, avvenuto lungo strada Val Sporzana, non avrebbe coinvolto altri veicoli.

