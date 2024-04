Scontro tra auto e moto: un ferito in ospedale

Poco prima delle ore 8 di mercoledì 24 aprile in via Solferino a Fornovo si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. Secondo le prime informazioni i due mezzi si sarebbe scontrati violentemente ma le cause del sinistro sono ancora al vaglio della polizia locale della Bassa Valtaro, intervenuta sul posto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente della moto, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.