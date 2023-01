Fornovo, danneggia con l'auto il ponte sul Taro e scappa: individuato il pirata della strada 30enne

Gli Agenti della Polizia Locale hanno rintracciato l’automobilista che sul Ponte del fiume Taro, ha danneggiato un’infrastruttura della sede stradale della SS 357 di Fornovo. L'automobilista ha provocato un incidente e si è allontanato, ma è stato rintracciato dalla Polizia Locale che l’ha sanzionato. Si tratta di un 30enne residente in provincia di Parma che sul Ponte del fiume Taro dopo aver abbattuto un muro di delimitazione della SS357, a seguito della fuoriuscita di strada si è allontanato nella notte.

Gli Agenti della Polizia Locale dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini hanno effettuato un sopralluogo; sulla carreggiata in direzione di Ramiola, hanno istituito un temporaneo restringimento della carreggiata affinchè il personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Fornovo di Taro mettesse in sicurezza l’area in attesa del successivo intervento di ANAS.

L’impatto contro l’infrastruttura non ha determinato danni tali da inficiarne l’utilizzo. Gli Agenti della Polizia Locale da un’attenta analisi delle immagini riprese dalle teleca mere di videosorveglianza presenti sul ponte, nonché dalle parti del veicolo trovate sul luogo del sinistro, sono risaliti al tipo di veicolo e quindi successivamente al proprietario dell’auto pirata ovvero all’automobilista 30enne residente nella provincia di Parma.

L’uomo è stato rintracciato dopo alcuni giorni presso la sua abitazione; l’uomo ha dichiarato di essere il conducente esclusivo dell’auto. Per lui è scattata uan anzione amministrativa, così come sancito dal comma 5 dell’articolo 189 del Codice della Strada: La Polizia Locale fa sapere che purtroppo, non è raro che, dopo aver causato un incidente stradale, l’automobilista si dia alla fuga; chi decide di fuggire dal luogo dell’incidente può incorrere in un reato se vi sono feriti o in una mera sanzione amministrativa come nel caso specifico.