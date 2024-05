Frontale tra auto e camion: 43enne al Maggiore di Parma

Un uomo di 43 anni è finito all'ospedale di Parma in eliambulanza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 6, a Sant'Antonio di Castellarquato, nel pomeriggio di martedì 14 maggio. Alla guida di una Toyota Yaris si è scontrato frontalmente con un autoarticolato che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto, piuttosto violento, è avvenuto lungo una curva per cause che stanno ancora accertando i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola.

Il 43enne è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti da Fiorenzuola, mentre il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza dalla postazione di Lugagnano e l'autoinfermieristica del 118 di Fiorenzuola. Nel frattempo è atterrata anche l'eliambulanza che lo ha poi trasportato in volo all'ospedale di Parma. Sebbene abbia riportato diversi traumi, non si troverebbe in pericolo.