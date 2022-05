Scontro furgone-bici in via Mantova: la ciclista è fuori pericolo

E' fuori pericolo la ciclista di 49 anni che, nella giornata di ieri lunedì 9 maggio, è rimasta gravemente ferita dopo lo scontro con un furgone in via Mantova. La donna, in condizioni serie, era stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Stamattina, martedì 10 maggio, le sue condizioni di salute sono sensibilmente migliorate: si trova attualmente ricoverata nell'area rossi.

Ha riportato traumi in varie parti del corpo ma è ormai fuori pericolo. In conseguenza dello schianto contro il furgone, per cause in corso di ricostruzione da parte della polizia locale, la donna era rimasta incastrata sotto il mezzo. Alcuni passanti, che si trovavano vicino al luogo dell'incidente, hanno cercato di estrarla. I soccorritori del 118, arrivati in pochi minuti, l'hanno poi medicata e trasportata in ospedale con l'ambulanza a sirene spiegate.