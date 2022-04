Furgone si schianta contro un muretto: tangenziale Sud chiusa

Nella mattinata di oggi, venerdì 1° aprile, si è verificato un incidente stradale lungo la tangenziale Sud di Parma. Poco prima delle ore 10, all'altezza dell'uscita di via Langhirano un furgone si è schiantato contro un muretto, per cause in corso di accertamento. Il conducente del mezzo non ha riportato ferite ed ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Un'ambulanza del 118 è infatti arrivata sul posto in pochi istanti. In conseguenza dell'incidente, però, la tangenziale è stata chiusa al traffico, al km 4,000, nei pressi dell'uscita per via Langhirano. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo 12 in direzione Reggio Emilia e rientro in tangenziale allo stesso svincolo 12. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

