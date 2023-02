Paura a Gaione, scontro tra tre auto ad un incrocio: due feriti gravi

Paura lungo via Montanara, nella zona di Gaione, nella mattinata di giovedì 16 febbraio. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate in corrispondenza dell'incrocio con via Ferioli. L'impatto tra i veicoli è stato particolarmente violento: due persone sono rimaste ferite. Sul posto i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni i due feriti avrebbero riportato ferite gravi, una delle due in particolare si troverebbe in condizioni serie. I conducenti di due auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso accertamenti medici per quanto riguarda le loro condizioni di salute.

