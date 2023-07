Incidente a Ghiare di Corniglio: due dei tre carabinieri forestali ancora ricoverati al Maggiore

Sono ancora ricoverati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma due dei tre carabinieri forestali coinvolti nel grave incidente stradale che si è verificato lungo la strada che porta a Ghiare di Corniglio nella tarda mattinata di lunedì 3 luglio. Mentre uno dei tre carabinieri, un 29enne, è stato dimesso, gli altri due - un 24enne, il più grave trasportato con l'elisoccorso in ospedale - e un 40enne si trovano ancora in ospedale per accertamenti.

In particolare il 24enne è nell'area rossi del Maggiore ed è stato sottoposto ad alcuni controlli. Secondo le prime informazioni alla base dell'incidente ci sarebbe stata una distrazione del conducente, dovuta probabilmente alla presenza di un calabrone che sarebbe entrato all'interno dell'abitacolo mentre il veicolo era in corsa.