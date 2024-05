Incidente in Strada Argini, traffico in tilt

Si è verificato un incidente tra due auto in strada Argini, poco prima delle 8. Ancora non è chiara la dinamica ma dovrebbe trattarsi di uno scontro che non ha causato feriti gravi. I codici dei due soggetti coinvolti sono infatti codici verdi. Sul posto l'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale, per far defluire il traffico e riportare la situazione alla normalità. Si registrano lunghe code sia su strada Argini che su via Traversetolo.