Incidente in tangenziale Nord, traffico congestionato

Mattinata complicata sulle strade di Parma. Dopo l'incidente che ha visto coinvolte due auto in Strada Argini, si è verificato un altro scontro all'altezza della tangenziale Nord, uscita Baganzola. Ancora in corso le cause che hanno portato allo scontro, si sta lavorando per definire la dinamica. Sul posto la Polizia Stradale e una pattuglia della Polizia Locale per ripristinare la situazione e far defluire il traffico congestionato lungo le arterie che collegano la città.

IN AGGIORNAMENTO