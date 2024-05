Incidente in tangenziale: un'auto contro il guardrail

La tangenziale di Parma, all'altezza dell'uscita di Via Montanara, è rimasta bloccata per diverso tempo a causa di un incidente. Una Fiat Panda è finita contro il guardrail. L'autista, che non avrebbe avuto neanche il bisogno dell'intervento del 118, ha perso il controllo dell'auto girandosi più volte su sè stessa e finendo la sua corsa contro a bordo strada. Sul posto la Polizia, a lavoro per riportare alla normalità la situazione. Traffico congestionato per un'ora, con le auto spostate sulla seconda corsia per farle defluire.