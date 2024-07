Incidente in via Spezia, un ferito grave

Incidente in mattinata, poco prima delle 8, su via La Spezia, in direzione Collecchio. Per cause ancora in corso d'accertamento un centauro ha perso il controllo della sua moto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto subito i soccorsi: i militi con l'ambulanza del 118 hanno provveduto a trasportarlo al Pronto Soccorso, dove è rimasto in osservazione per essersi procurato ferite giudicate dai medici di media gravità. Sono in corso le operazioni di ripristino del traffico e della viabilitàda parte delle forze dell'ordine.