Cascinapiano, schianto frontale tra due auto: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedi 1° dicembre a Cascinapiano, lungo la strada Massese in direzione Langhirano. Per cause in corso di accertamento, poco prima delle ore 18, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 con l'automedica della Pubblica Assistenza di Langhirano e l'ambulanza della Cri di Tizzano, anche i vigili del fuoco. In un primo momento sembrava che le ferite riportate da uno dei conducenti fossero gravissime. Fortunatamente le condizioni del ferito si sono rivelate invece di media gravità. Dopo il trasporto al pronto soccorso sono stati effettuati accertamenti medici ma la persona ferita non è in pericolo di vita. In seguito all'incidente la circolazione lungo la Massese è rimasta bloccata per più di un'ora per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi.