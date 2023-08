Paura a Lemignano di Collecchio, scontro tra auto e camion: 64enne grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 16 agosto lungo via Spezia all'altezza di Lemignano di Collecchio. Per cause in corso di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati. L'impatto è stato particolarmente violento e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica.

Secondo le prime informazioni il conducente dell'auto, un 64enne, avrebbe riportato ferite in varie parti del corpo. Trasportato al pronto soccorso di Parma in condizioni di media gravità non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Dopo l'incidente il tratto di via Spezia interessato al sinistro è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti.

IN AGGIORNAMENTO