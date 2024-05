Frontale tra auto e camion, ferito incastrato: è grave

Grave incidente stradale alle ore 13 di venerdì 17 maggio a Lemignano di Collecchio. Per cause in corso di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente. Sul posto i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale e ai vigili del fuoco. Il conducente dell'auto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Gli operatori del 115, partiti dalla caserma di via Chiavari a Parma, hanno liberato il ferito dall'auto verso le 13.30 e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. La persona ferita è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: avrebbe riportato ferite serie ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. In conseguenza dell'incidente si sono verificati rallentamenti al traffico e si sono formate code lungo via La Spezia.

IN AGGIORNAMENTO