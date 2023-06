Paura a Lesignano, ciclista cade sull'asfalto: grave al Maggiore

Paura nella mattinata di oggi, martedì 6 giugno, a Lesignano dè Bagni per un ciclista che è caduto rovinosamente sull'asfalto mentre si trovava in via della Parma e stava effettuando una passeggiata. L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è procurato numerose ferite.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Langhirano che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO