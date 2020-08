Lesignano, ciclista 64enne investito da un pirata della strada: grave al Maggiore

E' stato urtato da un'auto pirata che non si è fermato a soccorrerlo. Un ciclista 64enne di Mamiano di Traversetolo è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri, martedì 11 agosto, in seguito ad un incidente stradale che si è verificato in località La Costa, nel comune di Lesignano dè Bagni. Secondo le prime informazioni il ciclista si trovava in strada Mulazzano quando, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da un'auto. Il conducente non si è fermato ed ha proseguito la corsa: il 64enne è stato soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza di Langhirano che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore con ferite di media gravità. L'uomo non è fortunatamente in pericolo di vita. Gli agenti della polizia Locale dell'Unione Pedemontana hanno effettuato i rilievi previsti per legge e stanno cercando di identificare il pirata della strada, utilizzando le immagini delle telecamere installate in zona.

