Motociclista esce di strada a Santa Maria del Piano: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 17 giugno, poco prima delle ore 22 a Santa Maria del Piano, nel comune di Lesignano de' Bagni. Per cause in corso di accertamento il conducente di una motocicletta, che stava percorrendo la strada, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno visto il motociclista disteso sull'asfalto ed hanno fatto partire la macchina dei soccorsi.

Sul posto gli operatori del 118 che, dopo aver effettuato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato nell'area codici rossi. Secondo le prime informazioni durante la caduta avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.