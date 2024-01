Madregolo, scontro tra auto e furgone: un ferito in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio a Madregolo di Collecchio, all'incrocio tra strada Bergamino e strada Roma. Per cause in corso di accertamento un furgone e un'auto si sono scontrati poco dopo le ore 15. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ad una persona ferita, poi trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sono di media gravità: ha riportato infatti traumi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona.