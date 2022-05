Madregolo, scooterista cade in strada Mulattiera: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 19 maggio. Verso le ore 12 uno scooterista è caduto ed è rimasto gravemente ferito mentre stava percorrendo strada Mulattiera superiore, che da Vicofertile porta a Madregolo. Per cause in corso di accertamento il conducente del mezzo a due ruote ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Nei primi momenti sembrava che il ferito fosse in condizioni critiche: fortunatamente invece è in condizioni di media gravità ma non è in pericolo di vita. Sul posto è arrivata l'ambulanza dei volontari di Collecchio e l'automedica. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Maggiore lo scooterista ha riportato traumi in varie parti del corpo. Sul posto anche la poliza locale di Parma per gli accertamenti di rito.