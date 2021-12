Paura a Mamiano, frontale tra due auto: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 23 dicembre, a Mamiano di Traversetolo. Poco prima delle ore 8, infatti, due auto si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo strada Argini. Una persona è rimasta ferita in modo abbastanza serio ed è stato trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto gli operatori sanitari della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica che sono intervenuti per soccorrere la persona ferita: dopo le prime cure sul posto hanno trasportato il conducente di uno dei due veicoli in ospedale. Il ferito arebbe infatti riportato traumi di media gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso di ricostruzione le cause dello schianto, dovuto probabilmente anche alla presenza di una fitta nebbia.