Paura a Medesano, auto finisce nel cortile di un'abitazione: ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, martedì 15 dicembre, a Medesano in via Solferino. Erano da poco passate le 21.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada dopo aver sbandato ed ha terminato la sua corsa all'interno del cortile di un'abitazione. I residenti hanno sentito un forte boato e sono usciti dalle loro case: sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al conducente, trasportato in gravi condizioni di salute al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito si trova nell'area codici rossi dell'ospedale: ha riportato traumi in varie parti del corpo.